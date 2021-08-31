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Россиянин Антон Кулятин стал паралимпийским чемпионом в беге на 1500 метров

Юлия Курганова

Спорт
Россиянин Антон Кулятин стал паралимпийским чемпионом в беге на 1500 метров
Фото: youtube.com

Российский легкоатлет Антон Кулятин завоевал золото в беге на дистанции 1500 метров для спортсменов с нарушением зрения.

Он преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Серебряную медаль завоевал представитель Туниса Руай Жебабли (3.54,55), третье место занял австралиец Джарид Клиффорд (3.54,69).

Россиянин Александр Костин пришел четвертым (3.55,57), Егор Шаров — пятым (3.56,36).

30-летний Кулятин является мастером спорта международного класса. Он становился чемпионом Европы 2021 года, в 2019 году занял второе место на чемпионате мира.

Велогонщик Михаил Асташов завоевал вторую золотую медаль Паралимпиады в Токио. Он преодолел дистанцию 16 километров за 24 минуты 53,37 секунды.

Российская сборная сохраняет третью строчку медального зачета, россияне завоевали 21 золотую, 11 серебряных и 32 бронзовые награды. На первом месте находятся спортсмены из Китая (54-35-30), второе место занимает сборная Великобритании (27-21-22).

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.

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