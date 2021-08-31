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Словакия с сентября прекратит применение вакцины «Спутник V»

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Словакия с сентября прекратит применение вакцины «Спутник V»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Словакия прекратит вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

— Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины, — рассказали в министерстве 31 августа.

Регистрация желающих вакцинироваться «Спутником V» в стране продолжалась с 7 по 30 июня. Соответствующее желание выразили более 15 тысяч человек, в том числе вице-премьер и глава Минфина Игор Матович.

Покупка незарегистрированной в Евросоюзе (ЕС) вакцины привела к правительственному кризису в республике и отставке Матовича с поста премьера. Словакия купила у России 200 тысяч доз вакцины, но использовала только 40 тысяч. Оставшуюся часть партии Москва выкупила обратно по цене реализации, пишет РБК.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «Эпиваккорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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