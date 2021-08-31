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Преступный дуэт черных риелторов предстанет перед судом в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Преступный дуэт черных риелторов предстанет перед судом в Москве
Фото: СК РФ

Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении мужчины и женщины, которые пытались заполучить квартиру умершей москвички. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, перед судом предстанут 56-летняя жительница столицы и 49-летний житель Белогородкой области. В 2015 году обвиняемая узнала о смерти москвички, жилье которой за неимением у погибшей наследников переходит в собственность города. Тогда она подыскала сообщника, чтобы тот выступил в роли мужа умершей.

Лжесупруг пошел с поддельными документами к нотариусу и оформил передачу квартиры усопшей на улице Инессы Арманд в собственность своей подельницы. Однако, когда через месяц после этого «наследница» сама пошла к нотариусу для оформления заявления о вступлении в наследство, подлог вскрылся.

В органах ЗАГС нотариусу сообщили, что предоставленное свидетельство о браке фальшивое. Таким образом злоумышленникам отказали в получении квартиры стоимостью почти 12 миллионов рублей.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

— Уголовное дело будет направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу, — заключила Нефедова.

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