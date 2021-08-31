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Прокуратура начала проверку после гибели рабочего во время чистки казана в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура начала проверку после гибели рабочего во время чистки казана в Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Лесная улица, 41 Карта всех событий

Столичная прокуратура инициировала проверку после смерти рабочего на строительном объекте в столице. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, — заключила Нефедова.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Днем ранее, 30 августа, на строительном объекте, расположенном на Летной улице, 41, 20-летний рабочий решил воспользоваться строительной болгаркой для очистки казана.

Чтобы защитить себя от искр, он обмотал вокруг шеи простыню. В какой-то момент простыня зацепилась за вращающийся редуктор инструмента и сдавила шею рабочего. Последний не смог высвободиться и умер.

Еще один трагический случай с рабочим на стройке произошел 2 августа. Мужчина упал со строительных лесов на объекте в районе Кутузовского проезда и погиб на месте. По словам представителя прокуратуры, рабочий упал с высоты примерно 12 метров.

В конце июля на строительном объекте, расположенном на западе Москвы, произошел похожий случай. Рабочий упал в шахту лифта с высоты 19-го этажа. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте.

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