Лавров заявил о поддержке мер для снятия разногласий Азербайджана и Армении

Фото: МИД РФ

Москва будет приветствовать любые шаги, направленные на урегулирование разногласий между Ереваном и Баку. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров во вторник, 31 августа.

— Любые шаги которые будут способствовать урегулированию разногласий и которые будут способствовать нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, мы будем их приветствовать, — рассказал дипломат.

Слова Лаврова прозвучали в ответ на позицию Баку о том, что в мирном договоре между странами должен быть пункт о признании Ереваном территориальной целостности Азербайджана, отмечает РИА Новости.

28 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе и Нагорный Карабах.

Главы государств говорили об актуальных вопросах нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также о текущей обстановке на армяно-азербайджанской границе.