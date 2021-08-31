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«Как бы назло Западу»: политолог объяснил слова Лаврова о Сталине

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Как бы назло Западу»: политолог объяснил слова Лаврова о Сталине
Фото: МИД РФ

Сергей Лавров давно известен своими неоднозначными формулировками, однако в высказываниях министра иностранных дел об Иосифе Сталине нет ничего удивительного. Оно было рассчитано на конкретную аудиторию. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал политолог, историк, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде глава российского внешнеполитического ведомства назвал попытки выставить Иосифа Сталина «главным злодеем» эпохи частью атаки на национальное прошлое нашей страны и итоги Второй мировой войны. По его словам, подобные нападки происходят из желания переписать историю и политически ослабить Россию. Данная точка зрения вызвала неоднозначную реакцию и сообщения об оправдании «преступлений сталинизма». Министр посчитал подобную интерпретацию его слов «подлой».

По словам политолога, в России есть разные типы сталинизма. Есть он и на государственном уровне, только не как идеология возвышения фигуры Иосифа Сталина в качестве безупречного, великого лидера, а в контексте истории как одного из защитников Отечества. Тем более, отмечает Макаркин, нельзя отрицать его роль как Верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны.

— Однако данное встраивание ведет к тому, что у государства есть желание соблюсти некий баланс. Это пытались сделать еще со времен Брежнева. В дни рождения «вождя народов» писали статьи, тщательно их выверяли. Но сейчас соблюсти его сложнее, потому что по сравнению с советским временем ситуация изменилась и обнародовано большое количество документов о масштабах репрессий, связанных не только с 1937–38-м годом, но и с коллективизацией, например, –— пояснил специалист.

Баланс этот, констатировал Макаркин, сдвигается периодически в ту или иную сторону, и найти идеальную точку равновесия между сторонниками и противниками Сталина нельзя. Сейчас, в условиях холодной войны, баланс начал сдвигаться в сторону оправдания Сталина, как бы назло Западу.

— Раз на Западе доминирует точка зрения о Сталине как о диктаторе, значит, мы будем защищать свою идентичность. В том числе и защищать Верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны, — уточнил эксперт.

По словам Макаркина, Лавров давно известен своими неоднозначными формулировками.

— С одной стороны, у него есть очевидное желание защитить Сталина от Запада, отстоять нашу идентичность, а с другой — есть и рациональное понимание, что тот же самый избиратель этого уже не поймет. Возможно, это высказывание было рассчитано на конкретную аудиторию, но сейчас это все разносится легко по интернету. А поскольку лучшая оборона — это нападение, Лавров сейчас стремится критиковать тех, кто критикует его резкие высказывания в отношении противников сталинизма, — считает эксперт.

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