Спасатели эвакуировали на вертолете пострадавшего в ДТП на 48-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 48-й километр Карта всех событий

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего в результате аварии на МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности во вторник, 31 августа.

— С места аварии вертолетом эвакуировали одного пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение столицы, — говорится в сообщении.

На борту его сопровождала авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф, отмечается в Telegram-канале ведомства.

31 августа сообщалось, что в результате ДТП на 48-м километре МКАД пострадали два человека. По словам источника «ВМ», на указанном участке дороги столкнулись три автомобиля, один из них в результате аварии перевернулся.

На опубликованных кадрах видно, что на участке, где произошла авария, перекрыты три из пяти полос движения. Крайнюю левую полосу заняли две участвовавшие в ДТП легковушки. Еще одна машина заняла вторую и третью полосы.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

В пресс-службе Дептранса Москвы сообщили, что в связи с ДТП перекрыты две полосы движения. Ведомство также отметило, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.