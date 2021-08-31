Машина перевернулась в результате ДТП на 48-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 48-й километр Карта всех событий

Два человека пострадали в результате ДТП на 48-м километре МКАД. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», на указанном участке автодороги столкнулись три автомобиля, один из них в результате аварии перевернулся.

— Оперативные службы на месте. Пострадали два человека, — заключил источник.

Еще один случай ДТП на МКАД произошел днем 31 августа. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 40-м километре автодороги в районе улицы Генерала Тюленева. В связи с этим движение на внутренней стороне МКАД, где случилось ДТП, было затруднено на три километра. Позже движение восстановили.

Также 31 августа в столице произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. В районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы и ссадины мягких тканей». По факту ДТП проводится административное расследование.