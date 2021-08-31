Появилось видео с места ДТП с «перевертышем» на 48-м километре МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 48-й километр Карта всех событий

В Сети появилось видео с места ДТП на 48-м километре внутренней стороны МКАД, в результате которого одна машина перевернулась на проезжей части.

На опубликованных кадрах видно, что на участке, где произошла авария, перекрыты три из пяти полос движения. Крайнюю левую полосу заняли две участвовавшие в ДТП легковушки. Еще одна машина заняла вторую и третью полосы.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

В свою очередь в пресс-службе столичного дептранса сообщили, что в связи с ДТП перекрыты две полосы движения.

— Перекрыто две полосы, движение осуществляется по трем полосам. Просим по возможности объезжать данный участок, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также отметили, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

— По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, — сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией.

Еще один случай ДТП на МКАД произошел днем 31 августа. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 40-м километре автодороги в районе улицы Генерала Тюленева. В связи с этим движение на внутренней стороне МКАД, где случилось ДТП, было затруднено на три километра. Позже движение восстановили.

Также 31 августа в столице произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. В районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы и ссадины мягких тканей». По факту ДТП проводится административное расследование.