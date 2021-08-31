Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появилось видео с места ДТП с «перевертышем» на 48-м километре МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео с места ДТП с «перевертышем» на 48-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 48-й километр Карта всех событий

В Сети появилось видео с места ДТП на 48-м километре внутренней стороны МКАД, в результате которого одна машина перевернулась на проезжей части.

На опубликованных кадрах видно, что на участке, где произошла авария, перекрыты три из пяти полос движения. Крайнюю левую полосу заняли две участвовавшие в ДТП легковушки. Еще одна машина заняла вторую и третью полосы.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

В свою очередь в пресс-службе столичного дептранса сообщили, что в связи с ДТП перекрыты две полосы движения.

— Перекрыто две полосы, движение осуществляется по трем полосам. Просим по возможности объезжать данный участок, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также отметили, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

— По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, — сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией.

Еще один случай ДТП на МКАД произошел днем 31 августа. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 40-м километре автодороги в районе улицы Генерала Тюленева. В связи с этим движение на внутренней стороне МКАД, где случилось ДТП, было затруднено на три километра. Позже движение восстановили.

Также 31 августа в столице произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. В районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы и ссадины мягких тканей». По факту ДТП проводится административное расследование.

Читайте также:
ДТПМоскваМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте