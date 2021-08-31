ВВС Британии заявили о готовности нанести новые удары по Афганистану

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Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании готовы нанести новые удары по объектам в Афганистане, заявил начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон.

По словам Вигстона, англичане «должны иметь возможность играть глобальную роль в глобальной коалиции в борьбе с ИГ*», что возможно «либо путем авиуадара, либо перемещением войск или оборудования на территорию какой-то определенной страны в заданных масштабе и скорости».

— Если для нас есть возможность внести вклад в это, то у меня нет сомнений в том, что мы будем готовы это сделать, — сказал Вигстон изданию Telegraph. — Афганистан, вероятно, одна из самых труднодоступных частей мира, но мы способны действовать там, — сказал командующий ВВС.

Днем ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что королевство будет использовать «все необходимые средства» для борьбы с ИГ* (запрещенная в России организация), а «хаос в Афганистане увеличил риск террористических атак в Великобритании».

29 августа была закончена эвакуация подданных королевства и граждан Афганистана, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Операция длилась чуть менее двух недель, за это время было вывезено около 15 тысяч человек.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.