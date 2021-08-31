Посольство России назвало причину закрытия школы в Праге

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Причиной прекращения работы российской школы в Праге являются недружественные действия Министерства иностранных дел (МИД) Чехии. Об этом заявили в посольстве России в Чехии во вторник, 31 августа.

— Решительно отвергаем безосновательное утверждение МИД Чехии о том, что российская сторона несет ответственность за прекращение работы средней школы при посольстве России в Праге. Единственной причиной прекращения работы школы являются недружественные действия МИД Чехии, лишившего аккредитации ее учителей в рамках своего одностороннего решения о сокращении штата посольства РФ, — говорится в сообщении.

Учебное учреждение зарегистрировано в министерстве образования, молодежи и спорта Чехии как «специализированное структурное подразделение российского посольства», поэтому оно функционирует в соответствии с законом на тех же основаниях, что и аналогичные иностранные школы в стране, подчеркнули в дипмиссии.

Ответственность за лишение учеников и их родителей законного права получать образование лежит на чешском МИД, добавили в ведомстве. Министерству необходимо отказаться от деструктивных действий и вернуть школе возможность нормального функционирования, отмечается на сайте посольства в Facebook.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.