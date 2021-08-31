Один взрослый и ребенок пострадали в ДТП с участием трех машин в Москве
24-й километр Калужского шоссеКарта всех событий
Два человека пострадали в аварии с участием трех автомобилей в столице. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», инцидент произошел на 24-м километре Калужского шоссе.
— Пострадали один взрослый и ребенок, — отметил собеседник издания.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
Также во вторник, 31 августа, спасатели эвакуировали на вертолете пострадавшего в ДТП на 48-м километре МКАД. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф.
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