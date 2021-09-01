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Московский Главархив рассказал, как 1 сентября стало Днем знаний

Илья Ашуров

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Московский Главархив рассказал, как 1 сентября стало Днем знаний
Фото: Главархив Москвы

Официально 1 сентября стало датой начала учебного года в России только в 1935 году. До этого учебные заведения начинали «сезон знаний» по своему усмотрению. О том, как 1 сентября стало Днем знаний, рассказали в Главархиве Москвы.

До середины 1930-х школы и высшие учебные заведения сами определяли дату начала учебного года. Некоторые из них открывались в конце августа или середине сентября, а сельские школы и вовсе принимали учеников с 1 декабря.

Однако большая часть учебных заведений содержалась при церквях. Такие школы начинали занятия 1 сентября — в день новолетия по православному календарю (по новому стилю отмечается 14 сентября — прим. «ВМ»). Эта дата и стала в 1935 году традиционной для начала учебного года в России.

Торжественную составляющую 1 сентября получило уже после Великой отечественной войны. В столичном Главархиве хранятся документы, которые проливают свет на то, как отмечался этот день. Так, в определенный момент на 1 сентября ученицы женских школ стали носить форменную одежду, а всем ученикам стали выдавать бесплатный завтрак.

Постепенно 1 сентября стало обрастать традициями. В 1984 году этот день официально стал именоваться Всенародным днем знаний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около полутора миллионов детей пойдут в детские сады и школы в столице в новом учебном году. Также он добавил, что строительство и ремонт образовательных учреждений завершат в столице к 1 сентября.

По его словам, качественное возведение детских садов и школ происходит без остановки. Например, введенная в эксплуатацию школа № 338 оборудована спортивными и актовыми залами, лабораториями и медиаклассами.

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