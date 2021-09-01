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Более семи тысяч полицейских обеспечат безопасность в Москве в День знаний

Илья Ашуров

Город
Более семи тысяч полицейских обеспечат безопасность в Москве в День знаний
Фото: moscow-live

Более семи тысяч полицейских будут задействованы для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях столицы 1 сентября. Об этом сообщили в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

— В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний, в городе планируется задействовать свыше 7 тысяч полицейских, — рассказали в ведомстве.

Также в департаменте добавили, что в День знаний занятия начнутся почти в пяти тысячах учебных заведений города. Накануне 1 сентября их здания были обследованы кинологами на предмет обнаружения взрывчатых веществ, передает Интерфакс.

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около полутора миллионов детей пойдут в детские сады и школы в столице в новом учебном году. Также он добавил, что строительство и ремонт образовательных учреждений завершат в столице к 1 сентября.

По его словам, качественное возведение детских садов и школ происходит без остановки. Например, введенная в эксплуатацию школа № 338 оборудована спортивными и актовыми залами, лабораториями и медиаклассами.

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