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Ностальгические фразы по школьным временам появились на табло 20 станций МЦД

Илья Ашуров

Город
Ностальгические фразы по школьным временам появились на табло 20 станций МЦД
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В День знаний на табло прибытия поездов 20 станций Московских центральных диаметров (МЦД) появились фразы, напоминающие пассажирам о школьных годах. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— «Достаем двойные листочки», «Звонок для учителя!», «Пишем сочинение на тему «Как я провел лето» — если эти фразы греют ваше сердечко, то вы точно оцените наш сюрприз ко Дню знаний, — говорится в сообщении.

Также в дептрансе отметили, что 1 сентября при оформлении студенческих и школьных билетов Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) дарит праздничные открытки на всех вокзалах, кроме Ленинградского и Восточного.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около полутора миллионов детей пойдут в детские сады и школы в столице в новом учебном году. Также он добавил, что строительство и ремонт образовательных учреждений завершат в столице к 1 сентября.

По его словам, качественное возведение детских садов и школ происходит без остановки. Например, введенная в эксплуатацию школа № 338 оборудована спортивными и актовыми залами, лабораториями и медиаклассами.

С 1 сентября Сергей Собянин решил сделать в городе наземные пересадки бесплатными. Он отметил, что горожане привыкли к бесплатным пересадкам между метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД), однако наземные пересадки всегда были платными.

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