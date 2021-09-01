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Тело новорожденного ребенка обнаружили в подмосковном лесу

Илья Ашуров

Происшествия
Тело новорожденного ребенка обнаружили в подмосковном лесу
Фото: pixabay.com
Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, деревня Луговая Карта всех событий

В подмосковном лесу нашли тело новорожденного ребенка. Об этом в среду, 1 сентября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По словам представителя ведомства, тело малыша обнаружили 31 августа в лесном массиве в деревне Луговая. По факту обнаружения инициирована прокурорская проверка.

— В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль, — заключила Григорьева.

Во вторник, 31 августа, прокуратура утвердила обвинение в отношении 41-летней женщины, которая выбросила новорожденную дочь в мусорный контейнер в центре Москвы.

Тогда ребенка удалось спасти. Его обнаружили 14 августа в мусорном контейнере на улице Усачева. Рожденная не больше суток назад девочка была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет. Ребенка доставили в больницу.

Позже правоохранители нашли мать ребенка. В ходе допроса она заявила, что была не готова воспитывать девочку одна и испугалась ответственности. В отношении 41-летней матери ребенка возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного ребенка».

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