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Бросившая младенца в мусорный бак женщина предстанет перед судом в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Бросившая младенца в мусорный бак женщина предстанет перед судом в Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 41-летней женщины, которая выбросила новорожденную дочь в мусорный контейнер в центре Москвы. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, проведенная медицинская экспертиза показала, что женщина вменяема и осознавала свой поступок.

— Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей, — заключила Нефедова.

Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

14 августа в мусорном контейнере на улице Усачева была найдена рожденная не больше суток назад девочка, завернутая в куртку и полиэтиленовый пакет. Ребенка доставили в больницу.

Позже правоохранители нашли мать ребенка. В ходе допроса она заявила, что была не готова воспитывать девочку одна и испугалась ответственности. В отношении 41-летней матери ребенка возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного ребенка».

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сказала «ВМ», что ведомство поставило дело на особый контроль.

Этот инцидент оказался не единственным подобным случаем, который произошел в августе. Так, в среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка. Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина является родным дедушкой ребенка.

А в пятницу, 13 августа, брошенного ребенка нашли лежащим на скамейке возле дома на Ярославском шоссе. После этого его доставили в одну из столичных больниц. Мать последнего удалось быстро установить. Выяснилось, что у бросившей младенца в Москве женщины есть еще двое детей.

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