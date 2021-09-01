«Перед лицом агрессии»: американист объяснил отказ Байдена от пресс-конференции с Зеленским

Фото: Whitehouse

У президента США Джо Байдена есть риск получить неудобные вопросы от журналистов после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Именно поэтому совместную пресс-конференцию двух лидеров было решено не проводить, считает доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

— Мы видим, что Байдена берегут в течение длительного времени от излишних контактов с прессой, и это не всегда легко ему дается. Но, думаю, тут дело в том, что ему не нужен этот визит Зеленского. Ему не нужны вопросы, связанные с Украиной, его сыном, его прошлым собственным и так далее. Они ему не к месту. Администрация президента США сейчас занята совершенно другими делами, — отметил эксперт.

По словам Рогулева, визит Зеленского в США фактически носит показательный характер, и никаких реальных заявлений по итогам встречи двух президентов не планируется. По сути, это визит ради визита, формальность, чтобы не подорвать реноме украинского лидера у себя дома, показать его значимость. А в целом говорить им не о чем, резюмировал американист.

Сама встреча двух лидеров должна состояться 1 сентября в 14:00 (в 21:00 по Москве). Во время визита своего коллеги Джо Байден хочет подтвердить «непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму» и обсудить сотрудничество в энергетической сфере и в вопросах реформ на Украине.

Изначально президенты планировали встретиться 31 августа, но по каким-то причинам мероприятие было перенесено. Также в ходе своего визита в США Владимир Зеленский планирует посетить Калифорнию.