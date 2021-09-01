Выставка «Здесь и сейчас» откроется в Музее декоративного искусства

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку Веры Занегиной «Здесь и сейчас». В работах автора использованы луговые травы. Художница предлагает восхититься их красотой и разнообразием.

Проект «Живой гобелен» несет экологический посыл зрителю, напоминание о бережном отношении к окружающей среде. Основываясь на опыте изучения старинных ковров, автор создает гобелены-ковры из растений, имитируя поверхность живой земли.

Выставка освещает тему созревания семян и плодов, завершения лета и наступления осени, дающей надежду на продолжение жизни и ее возвращения весной. Посетители увидят годовой цикл, круговорот природы, который напоминает о тех прекрасных летних днях, что были и будут, а семена цветов и злаков символизируют новую жизнь.

Выставка открыта с 2 по 21 сентября, сообщается на сайте музея.

Музей-заповедник «Царицыно» с 4 по 12 сентября приглашает посетителей на IV Фестиваль исторических садов. Экспозиция «В поисках русского сада» разместилась на территории Воздушных садов рядом с оранжереями. В рамках фестиваля можно увидеть более десяти ландшафтных композиций.

А с 1 сентября по 1 октября в Москве состоится фестиваль «Цветочный джем». На фестивальных площадках можно будет не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото, но и попробовать вкуснейшие летние десерты, а также блюда, приготовленные по оригинальным рецептам.