«Оказать внимание каждому»: Греф высказался о выплатах пенсионерам

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Единовременные выплаты российским пенсионерам являются самой масштабной социальной акцией. Об этом заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в среду, 1 сентября.

— Наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением, — рассказал руководитель банка.

Он уточнил, что многие клиенты пенсионного возраста придут получать деньги в отделения Сбербанка. По этой причине сотрудникам необходимо позаботиться о них и обеспечить возможность удобного получения средств, приводит слова Грефа РБК.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Он уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры.

Всего на выполнение предложения президента будет выделено более 454 миллиардов рублей, подчеркнул Мишустин. Премьер-министр добавил, что пенсионеры должны получить выплаты без дополнительных формальностей.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.