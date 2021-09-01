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Руководители старейшей в Москве школы рассказали, как обучают детей

Виктория Сикерина

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Руководители старейшей в Москве школы рассказали, как обучают детей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Особый подход к обучению и смешение традиций и современных технологий — главные преимущества школы № 354 имени Карбышева в Басманном районе столицы. В среду, 1 сентября, сотрудники рассказали об особенностях системы образования в одном из старейших учебных заведений города.

По словам педагогов, школьники с юного возраста учатся у дворян, ученых и военных, занимаются реставрацией исторических ценностей и изучают фотографии прошлых веков.

Традиционно в День знаний в школе проходит посвящение первоклассников в «юных карбышевцев». По мнению руководителей, смешение обычаев прошлого с современными подходами к образованию позволяет сформировать полноценную личность.

При этом в учебном заведении активно сохраняют память о героях войны, в особенности о Дмитрии Карбышеве. В школе находится музей, где собраны экспонаты и фотографии XX века.

— Карбышеву мы посвятили музей на первом этаже школы. Здесь наши ученики знакомятся с подвигом героя... Макеты оборонительных сооружений ребята собрали своими руками по чертежам великого инженера, — отметила директор школы № 354 имени Карбышева Татьяна Родионова.

На официальном сайте мэра Москвы также отметили, что после войны в школе преподавал Герой СССР Леонид Бубер, который сражался за Родину вместе с Дмитрием Карбышевым.

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко в среду, 1 сентября, провел лекцию о современных ценностях и детских профессиональных стремлениях, о добре и взаимовыручке, о важности учебы и любви к родине для школьников столичного района Ясенево.

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