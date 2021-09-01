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Музыкант и поэт Владимир Бурдин вышел из комы

Виктория Сикерина

Общество
Музыкант и поэт Владимир Бурдин вышел из комы
Фото: vk/club953724

Российский поэт, музыкант и один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин вышел из комы после улучшения состояния здоровья. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил брат артистка Тимофей.

По его словам, в ночь с 31 августа на 1 сентября Владимиру Бурдину резко стало хуже, однако, врачи реанимации провели необходимые процедуры и стабилизировали состояние. В результате музыкант вышел из комы.

— Он уже в сознании, реагирует, до сих пор на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Очень сильное поражение легких. Состояние до сих пор тяжелое. Организм борется, — рассказал Тимофей.

Также он поблагодарил всех, кто интересуется здоровьем поэта.

Участника «Смысловых галлюцинаций» госпитализировали в медицинское учреждение в Екатеринбурге в конце августа с подозрением на коронавирусную инфекцию. В результате медики диагностировали 80 процентов поражения легких. Музыкант не мог самостоятельно дышать, из-за чего его подключили к системе ИВЛ, передает Пятый канал.

После в пятницу, 27 августа, Владимир Бурдин впал в кому.

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