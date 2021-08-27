Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Бурдин впал в кому

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Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в официальной фан-группе музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время звезда пребывает в 14-й больнице в Екатеринбурге.

По словам брата артиста Тимофея, поражение легких у музыканта оценивается в 80 процентов.

В последний раз Бурдин заходил в социальные сети 23 августа.

— Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но, скорее, это он, — написал брат музыканта в комментариях под публикацией в сообществе.

Он добавил, что врачи в медицинском учреждении прикладывают максимум усилий, чтобы вывести звезду из крайне тяжелого состояния.

До этого в СМИ появились подробности о состоянии здоровья российского актера Ивана Краско, который уже двое суток пребывает в больнице после перенесенного инсульта. По словам директора Краско Вячеслава Смородинова, в настоящее время актер находится в обычной палате. Он пробудет в больнице еще около 10 дней.