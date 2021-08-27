Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Бурдин впал в кому

Полина Долганова

Общество
Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Бурдин впал в кому
Фото: vk/club953724

Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в официальной фан-группе музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время звезда пребывает в 14-й больнице в Екатеринбурге.

По словам брата артиста Тимофея, поражение легких у музыканта оценивается в 80 процентов.

В последний раз Бурдин заходил в социальные сети 23 августа.

— Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но, скорее, это он, — написал брат музыканта в комментариях под публикацией в сообществе.

Он добавил, что врачи в медицинском учреждении прикладывают максимум усилий, чтобы вывести звезду из крайне тяжелого состояния.

До этого в СМИ появились подробности о состоянии здоровья российского актера Ивана Краско, который уже двое суток пребывает в больнице после перенесенного инсульта. По словам директора Краско Вячеслава Смородинова, в настоящее время актер находится в обычной палате. Он пробудет в больнице еще около 10 дней.

Читайте также:
музыкальная группавпал в комурок-музыка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте