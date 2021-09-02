Папа Римский согласился со словами Путина о навязывании демократии, но назвал их автором Меркель

Фото: Администрация президента РФ

Папа Римский Франциск согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что необходимо прекратить навязывание демократии в других странах, вопреки их традициях. Однако назвал их автором немецкого канцлера Ангелу Меркель и подчеркнул ее значимость, как мирового политика.

— Переведу, надеюсь, что перевод правильный. «Необходимо положить конец безответственной политике вмешиваться извне и строить в других странах демократии, не принимая во внимание традиции народов», — сообщил он в интервью испанской радиостанции COPE.

Он отметил, что это «мудрые» слова и приписал их Меркель. Он назвал ее «большой фигурой мировой политики», передает РИА Новости.

На самом деле фраза принадлежит российскому лидеру и была произнесена во время пресс-конференции по итогам совместной встречи Путина и Меркель.

— Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы, — сообщил тогда президент.

До этого сообщалось, что папа Франциск может отречься от Апостольского престола (официальное собирательное название Папы Римского и Римской курии — прим. «ВМ»). Причиной отречения может стать неудовлетворительное состояние здоровья понтифика, которому 4 июля провели операцию на кишечнике.