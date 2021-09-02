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Котяков сообщил, что российский рынок труда вернулся на допандемический уровень

Михаил Алимов

Общество
Котяков сообщил, что российский рынок труда вернулся на допандемический уровень
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России рынок труда вернулся на допандемический уровень. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

— Вчера буквально у нас вышли данные Росстата ... По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень, — рассказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По данным Росстата, в стране снизился уровень безработицы по сравнению с тем, который был в пандемийном 2020 году. Снижение составило 0,2 процента — с 4,7 до 4,5 процента, передает РИА Новости.

До этого Минтруд сообщил, что Россия приблизилась к доковидным показателям занятости. Число предложений в региональных службах занятости также увеличилось. За шесть месяцев объем предложения вырос на 25 процентов — до 2,1 миллиона позиций. Больше всего востребованы, по данным Минтруда, квалифицированные рабочие в областях строительства, транспорта и промышленности — более 460 тысяч вакансий.

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