«Торопились»: Карпин объяснил свое раздражение после матча Россия — Хорватия

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Торопливость игроков сборной России во время матча с Хорватией в рамках отборочного матча чемпионату мира 2022 года вызывала раздражение у главного тренера команды Валерия Карпина.

По его словам, российские футболисты слегка устали во второй половине встречи и старались быстрее избавиться от мяча. Тренер признался, что эти моменты его раздражали.

— Мое раздражение было связано с тем, когда торопились с мячом, можно было брать паузу. Но понятно, что это от большого желания, — пояснил Карпин, слова которого приводит ФАН.

При этом Карпин поблагодарил подопечных за самоотдачу во время матча.

Российская сборная по футболу в матче отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года сыграла в ничью со сборной Хорватии. Гол не забила ни одна из команд, игра закончилась со счетом 0:0. Встреча состоялась в среду, 1 августа.

Недавно стал известен окончательный состав сборной России по футболу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022. В заявку национальной команды вошли 29 футболистов — 24 полевых игрока и пять вратарей.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.