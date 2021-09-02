«Холодный эстонский душ»: Захарова объяснила, за что Киев обиделся на Эстонию

Фото: МИД РФ

Киев обиделся на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украина не готова стать членом ЕС. Такое мнение она высказала во вторник, 31 августа, в личном блоге в своем Telegram-канале.

По ее словам, Кальюлайд после участия в «Крымской платформе» дала интервью, в котором заявила, что Украина в настоящее время не выполняет критерии членства и сможет их достичь лишь в течение 20 лет.

— Холодный эстонский душ застал всех врасплох: такого развития событий после тёплого приема и завышенных ожиданий никто не предполагал, — заявила Захарова.

Она напомнила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что заявления Кальюлайд «не соответствуют дружескому характеру наших отношений».

— В общем, Киев обиделся. Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь. Второе нужнее, честное слово, — написала Захарова в канале.

В понедельник, 23 августа, в Киеве прошел международный саммит «Крымская платформа», на котором обсуждался вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

По итогам саммита «Крымская платформа» была принята декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».