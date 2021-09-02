Russpass назвал пять самых популярных направлений прошедшего летнего сезона

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Цифровой сервис Russpass проанализировал запросы пользователей и составил рейтинг самых популярный туристических мест России в летний сезон 2021 года. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

В ведомстве отметили, что популярность мест определялась с учетом двух показателей: количества запросов и бронирований.

— В период с июня по август высокий спрос был на пять направлений: Москву и Московскую область, Ленинградскую и Нижегородскую области, а также Республику Крым, — сообщили в департаменте.

Также в комитете по туризму добавили, что каждое туристическое направление, представленное на Russpass, включает определенный набор маршрутов, туров, экскурсионных программ и других объектов. Так, желающие посетить столицу могут выбирать из более чем 600 предложений, среди которых 58 авторских маршрутов.

Самые популярные столичные маршруты прошедшего лета: «Выходной на улице Вильгельма Пика», «На берегах Химкинского водохранилища», «Набережными Москвы-реки», «В эпицентре городской жизни», «Москва из кино», передает ТАСС.

26 августа мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении конкурса на присуждение туристической премии «Путеводная звезда». Победителя определят по итогам онлайн-голосования в проекте «Активный гражданин» в категориях «Гастрономия», «Проживание», «Досуг», «Комфорт и впечатления» и «Медиа».