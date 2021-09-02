Песков заявил, что США не откажутся от санкционной политики против России

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не питают иллюзий о том, что Вашингтон откажется от санкционной политики в отношении России. Об этом рассказал в четверг, 2 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не считает подобную позицию США конструктивной.

— Вероятность продолжения Вашингтоном такой санкционной политики — она присутствует всегда. Мы знаем, что Вашингтон очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран, — отметил Песков.

Он добавил, что продвинуться по теме возвращения россиян из американских тюрем не удалось. На многих из них оказывается давление, они не получают медпомощи. По этой причине российские дипломаты будут делать все для защиты заключенных.

— Многие из них, как мы считаем, находятся незаконно в этих тюрьмах. Многие из них в этих тюрьмах сталкиваются с очень жесткими условиями пребывания, — уточнил Песков.

Он также рассказал, что контакты президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена по случаю предстоящей годовщины терактов 11 сентября не планируются, пишет РИА Новости.

До этого в МИД РФ заявили, что США отказываются обсуждать обмен российских заключенных. Так, США категорически отказываются обменивать осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко на содержащихся в тюрьмах РФ американцев.

Дело Виктора Бута

Российского бизнесмена Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США более десяти лет назад. Его доставили в Соединенные Штаты и обвинили в подготовке убийства американских граждан. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы.

Россиянин свою вину не признал. Ему удалось выиграть два процесса об экстрадиции в Таиланде, однако впоследствии решения судов были отменены. В 2012 году суд вынес приговор и назначил Буту 25 лет колонии, свыше половины этого срока он отбыл.

Дело Константина Ярошенко

Летчика Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет. Он отбывает срок в тюрьме общего режима по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».

В США его доставили из Либерии, где он был задержан и арестован в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал летчику в пересмотре вердикта. От подачи апелляции в Верховный суд США он отказался лично.