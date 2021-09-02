Эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8 процента

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» по итогам вакцинации в Сан-Марино составила 94,8 процента c 21 дня после получения первого компонента препарата. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ пояснили, что данная цифра была выведена по результатам мониторинга данных за период с 25 февраля по 23 августа 2021 года. При этом эффективность «Спутника V» против госпитализации при COVID-19 составила 95,9 процента, пишет ТАСС.

3 августа, стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) признает сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, которые выдают в Республике Сан-Марино. Теперь документ станет действительным на всей территории Евросоюза и в странах Шенгенской зоны.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды с интервалом не менее двух недель в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

В пятницу, 27 августа, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.