Столичные врачи вылечили еще 1686 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еще 1686 пациентов полностью выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавируса. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице выздоровели 1 450 330 пациентов.

За последние 24 часа в Москве выявили 1864 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 492 пациента с коронавирусом, 51 человек скончался.

По состоянию на 2 сентября на ИВЛ находятся 315 человек.

Фото: Оперштаб

Всего в 85 регионах России выявили 18 985 случаев коронавируса за минувшие сутки. По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва.

Введение вакцины против коронавируса по-прежнему считается самым главным средством защиты от новых штаммов инфекции, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».