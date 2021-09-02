Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Еще 18 985 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Еще 18 985 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В 85 регионах России выявили 18 985 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в четверг, 2 сентября.

При этом 7,7 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Еще 18 985 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1864 случая заболевания коронавирусом.

Еще 18 985 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 798 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 18 669 пациентов, говорится в сообщении.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

В пятницу, 27 августа, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.

Читайте также:
КоронавирусРоссиястатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте