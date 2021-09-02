Еще 18 985 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В 85 регионах России выявили 18 985 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в четверг, 2 сентября.

При этом 7,7 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1864 случая заболевания коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 798 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 18 669 пациентов, говорится в сообщении.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

В пятницу, 27 августа, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.