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Москвич лишился 36 тысяч рублей, желая попасть на финал ЧМ по пляжному футболу

Илья Ашуров

Происшествия
Москвич лишился 36 тысяч рублей, желая попасть на финал ЧМ по пляжному футболу
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мошенник похитил крупную сумму денег у москвича, который хотел купить билеты на финал чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом в четверг, 2 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Утром 29 августа мужчина решил сходить на финальный матч чемпионата между сборными России и Японии. В интернете он нашел объявление, в котором предлагалось купить билет за 36 тысяч рублей. Москвич связался с продавцом и перевел ему указанную сумму. Однако желанный билет он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Финал чемпионат мира по пляжному футболу прошел в Москве 29 августа. В финальном матче сборная Россия обыграла команду Японии со счетом 5:2. Таким образом, российская команда третий раз в своей истории выиграла мировое первенство по пляжному футболу.

В МВД сообщили, что по итогам семи месяцев 2021 года в России более чем в два раза замедлился прирост количества киберпреступлений. Так, за первый квартал этого года прирост составил 33,7 процента, за январь–июль — 15,7 процента.

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