Сергей Собянин заявил о завершении модернизации Курьяновских очистных сооружений

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники, микрорайон Курьяново Карта всех событий

Большую часть работ по модернизации Курьяновских очистных сооружений завершат до конца 2021 года. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал».

По его словам, в настоящее время в городе идет реконструкция Люберецских очистных и Курьяновских очистных сооружений. Мэр отметил, что в Курьянове работы проводят уже около десяти лет.

—Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений, — отметил мэр Москвы.

Он уточнил, что в 2022 году специалисты будут проводить пусконаладку оборудования.

В свою очередь, генеральный директор «Мосводоканала» Александр Пономаренко доложил главе города, что на данный момент на объекте ведут монтаж оборудования на последнем этапе реконструкции.

Кроме того, специалисты изменили подход к контролю стоков на очистных сооружениях. Их проверяют до восьми раз в месяц.

— Мы смотрим основные показатели: какая вода приходит на очистные сооружения, и поэтапную ее очистку от всех этапов очистки — от механической и биологической дальше до стоков, которые сливаются в реку, — добавила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Елена Андреева.

Она подчеркнула, что в 2021 году власти не получили ни одной жалобы от жителей о запахе от очистных сооружений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В июле сообщалось, что очистные сооружения нового поколения завершили строить в поселке Киевском, они оснащены энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации. Программа рассчитана до 2025 года, в ее рамках очистные сооружения получат новейшие системы очистки и ультрафиолетового обеззараживания

Производительность очистных сооружений составит шесть тысяч кубометров в сутки. В рамках программы по модернизации системы водоотведения в ТиНАО реконструировали восемь локальных очистных сооружений. Также на месте трех устаревших комплексов возвели насосные станции, перекачивающие сточные воды на современные объекты.