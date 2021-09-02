Движение восстановлено в центре Москвы после ДТП с двумя автомобилями

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Россия, Москва, проезд Апакова Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение в центре Москвы после столкновения двух автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 2 сентября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел 2 сентября на пересечении проезда Апакова и улицы Шаболовка. На место происшествия выезжали оперативные службы города. В результате аварии была временно занята одна полоса в проезде Апакова в сторону Мытной улицы.

30 августа сообщалось, что в результате аварии, которая произошла в центре Москвы, погибла девушка. Водитель автомобиля марки Hyundai при съезде с внутренней стороны ТТК на улицу Гаврикова не успел остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил пересекавшую проезжую часть 25-летнюю женщину.

От полученных травм она скончалась на месте. Отмечается, что 29-летний автомобилист в момент аварии был трезв.

По факту ДТП возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителя задержали.