Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Польша введет режим ЧП на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов

Иван Юминов

В мире
Польша введет режим ЧП на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов
Государственный флаг Польши / Фото: pixabay.com

Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения (ЧП) в регионах на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский в четверг, 2 сентября.

— Только что президент принял решение выдать распоряжение о введении чрезвычайного положения, — рассказал он.

Режим ЧП вводится на участке границы на отдалении трех километров от нее. Решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском.

Распоряжение вступит в силу немедленно после публикации в «Официальном вестнике» и будет действовать в течение 30 дней. Вопрос введения нового режима также должен рассмотреть Сейм — нижняя палата польского парламента.

Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

Польские службы зафиксировали прибытие 40 рейсов из Багдада в Минск, уверяет глава МВД и администрации республики Мариуш Каминьский. За последние недели в Белоруссию перевезли около десяти тысяч иракцев, многие из которых прибывают из Турции и Ливана, добавил он.

Еще одной причиной введения ЧП стало проведение совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», уточнил Каминьский. Маневры будут проходить 10-16 сентября, отмечает Reuters.

10 августа Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов. Госслужба пограничной охраны получила возможность применять физическую силу и специальные средства для возврата людей, которые незаконно пересекли границу. Тогда всего за несколько дней там задержали 283 человека.

Читайте также:
иностранные мигрантыПольшаБелоруссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Все мнения
О проекте