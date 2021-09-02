Польша введет режим ЧП на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов

Государственный флаг Польши / Фото: pixabay.com

Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения (ЧП) в регионах на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский в четверг, 2 сентября.

— Только что президент принял решение выдать распоряжение о введении чрезвычайного положения, — рассказал он.

Режим ЧП вводится на участке границы на отдалении трех километров от нее. Решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском.

Распоряжение вступит в силу немедленно после публикации в «Официальном вестнике» и будет действовать в течение 30 дней. Вопрос введения нового режима также должен рассмотреть Сейм — нижняя палата польского парламента.

Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

Польские службы зафиксировали прибытие 40 рейсов из Багдада в Минск, уверяет глава МВД и администрации республики Мариуш Каминьский. За последние недели в Белоруссию перевезли около десяти тысяч иракцев, многие из которых прибывают из Турции и Ливана, добавил он.

Еще одной причиной введения ЧП стало проведение совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», уточнил Каминьский. Маневры будут проходить 10-16 сентября, отмечает Reuters.

10 августа Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов. Госслужба пограничной охраны получила возможность применять физическую силу и специальные средства для возврата людей, которые незаконно пересекли границу. Тогда всего за несколько дней там задержали 283 человека.