Москвичи выберут имя для первого электрического речного трамвая

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Жители столицы смогут проголосовать за имя для первого московского электрического речного трамвая в проекте «Активный гражданин».

Москвичам предлагается выбрать одно из пяти названий: «Сетунь», «Яуза», «Жужа», «Синичка» или «Неглинка». Эти варианты стали наиболее популярными на сайте водного транспорта, где горожане в течение всего лета размещали свои предложения. Им и принадлежит идея назвать речные трамваи в честь столичных рек.

— В 2022 году мы поэтапно организуем два речных маршрута и спустя 16 лет вернем москвичам любимый водный транспорт. Уже в следующем году электросуда доставят горожан до другого берега Москвы-реки быстрее, чем любой другой общественный транспорт, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин», Александр Пищелко отметил, что пассажиры нового экологичного речного трамвая смогут сократить время в пути и полюбоваться городом с необычного ракурса.

— Особенно удобно, что для проезда можно будет воспользоваться картой «Тройка», которая действует и в других видах московского транспорта. Участники проекта, которые помогают выбрать имя для первого трамвая, получат баллы. И их можно будет также потратить на пополнение карты «Тройка» в магазине поощрений «Активного гражданина», — добавил он.

15 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые маршруты на электрических судах по Москве-реке запустят в 2022 году. В 2022–2023 годах в столице появятся два регулярных маршрута электрических речных судов. По ним будут курсировать 20 электрических речных трамвайчиков.

Глава города отметил, что электрические речные трамваи должны стать для столицы дополнительной изюминкой.