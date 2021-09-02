Ученики начальных классов школ Подмосковья получили мороженое после линеек
Торжественные линейки в День знаний для учеников начальных классов школ Подмосковья по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева завершились раздачей мороженого.
Мороженым смогли полакомиться 115 тысяч первоклассников и 340 тысяч учеников вторых, третьих и четвертых классов всех областных школ.
На упаковках мороженого было напечатано поздравление школьников с Днем знаний от главы региона.
— Ребята и девчата, удачи вам и побед! Пусть ваши родители и учителя вами гордятся. С уважением, ваш губернатор — гласила надпись.
Отмечается, что мороженое было отправлено в специальных морозильных грузовиках и передано во все школы Подмосковья, которые принимали завоз с 29 августа, сообщает «360».
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