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Ученики начальных классов школ Подмосковья получили мороженое после линеек

Лала Манушакян

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученики начальных классов школ Подмосковья получили мороженое после линеек
Фото: Рexels / Min An

Торжественные линейки в День знаний для учеников начальных классов школ Подмосковья по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева завершились раздачей мороженого.

Мороженым смогли полакомиться 115 тысяч первоклассников и 340 тысяч учеников вторых, третьих и четвертых классов всех областных школ.

На упаковках мороженого было напечатано поздравление школьников с Днем знаний от главы региона.

— Ребята и девчата, удачи вам и побед! Пусть ваши родители и учителя вами гордятся. С уважением, ваш губернатор — гласила надпись.

Отмечается, что мороженое было отправлено в специальных морозильных грузовиках и передано во все школы Подмосковья, которые принимали завоз с 29 августа, сообщает «360».

Ранее специалисты сравнили калорийность «полезных» продуктов и развеяли мифы.

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