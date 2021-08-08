Назван топ-5 «полезных» продуктов, которые на самом деле очень калорийны

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Специалисты отметили, что при попытках сбросить лишний вес люди часто ищут диетические заменители привычным продуктам. Но, не разобравшись в калорийности, можно достичь обратного результата. Медики назвали продукты, которые многие считают низкокалорийными, а на самом деле они таковыми не являются.

Так, диетологи часто советуют заменять сладости финиками. В них действительно много полезных микроэлементов, эти фрукты богаты кальцием и клетчаткой. Но по количеству углеводов они обгоняют даже бананы, ведь в 100 граммах содержится 75 грамм углеводов.

Кроме того, люди, которые следят за своим питанием и фигурой, предпочитают приготовить мороженое из фруктов и ягод. Но такое мороженое намного калорийнее, чем молочное. Его обычно делают из бананов — калорийность одного фрукта составляет 95 калорий и 21 грамм углеводов.

Калорийность оливкового масла тоже довольна высокая. В одной столовой ложке содержится около 180 калорий. Диетологи советуют заменить оливковое масло на льняное. Хоть по калорийности оно не уступает, но способствует похудению и выводит токсины из печени.

Темный шоколад намного полезнее, чем молочный из-за низкого содержания сахара и высокого процента какао в составе. Но нужно будьте внимательнее во время выбора производителя. Некоторые фабрики добавляют в состав темного шоколада много сахара, в результате чего он теряет пользу.

Также в последнее время стала популярной гранола. В ней содержится много клетчатки, а некоторые уверены, что она «чистит желудок». Во время приготовления гранолы, блогеры советуют запечь ее в духовке, чтобы она стала хрустящей. Этого делать нельзя, потому что орехи и овсянка, которые входят в состав снека, теряют все полезные свойства во время нагревания. Калорийность в 100 граммах лакомства может достигать 600 калорий, передает Пятый канал.

Диетолог рассказала, как похудеть, не вставая с дивана. Она считает, что помочь могут различные упражнения, которые можно выполнять в положении лежа. Похудению также способствует овощная диета с высоким содержанием клетчатки.