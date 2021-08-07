Диетолог рассказала, как похудеть, не вставая с дивана

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что к похудению может привести и пассивная борьба с лишними килограммами. Специалист заявила, что, не вставая с дивана, можно похудеть при соблюдении некоторых правил.

Диетолог считает, что помочь могут различные упражнения, которые можно выполнять в положении лежа. Похудению также способствует овощная диета с высоким содержанием клетчатки. Овощи можно употреблять перед тем, как съедать что-то сладкое.

— Жевательный рефлекс можно погасить с помощью малокалорийных продуктов, где много воды, клетчатки и мало сахара. Есть продукты, которые требуют много энергии для переваривания, продукты с отрицательной калорийностью — огурцы, сельдерей, зелень разная. Их можно съесть. Человек получит очень мало калорий, а чувство насыщения появится, — рассказала Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом диетолог пояснила, что важно не перестараться и не растянуть желудок, иначе чувство голода будет ощущаться постоянно.

Елена Соломатина также рассказала «Вечерней Москве», как распознать продукты с паразитами.