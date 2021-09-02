Движение восстановлено на северо-западе Москвы после возгорания грузовика

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Специалисты восстановили движение на северо-западе Москвы после возгорания грузового автомобиля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 2 сентября.

— Движение на проспекте Маршала Жукова восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Площадь возгорания составляла пять квадратных метров. В результате происшествия, как отмечается, никто не пострадал.

16 августа сообщалось, что на севере Москвы произошло ДТП с участием двух машин. Инцидент случился на дублере Ленинградского проспекта, после столкновения одно из транспортных средств загорелось.

На месте происшествия работали оперативные службы. Движение в сторону центра города на время устранения последствий было затруднено на протяженности 0,6 километра.