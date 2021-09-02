В Госдуме назвали условие для получения россиянами новых выплат

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от государства, если индексация социальных выплат окажется ниже уровня инфляции. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в четверг, 2 сентября.

— Народ Российской Федерации принял основной закон, в соответствии с которым индексация всех социальных выплат должна проводиться не реже чем раз в год, и не ниже, чем уровень инфляции. Если какая-то из социальных выплат будет ниже уровня инфляции, будет точно введена дополнительная помощь, — рассказала парламентарий.

Она подчеркнула, что пенсия в стране повышается каждый год в среднем на тысячу рублей, что позволяет компенсировать инфляцию. Но пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты, если индексация окажется ниже уровня инфляции, приводит слова Бессараб Nation News.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Он уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры.

Всего на выполнение предложения президента будет выделено более 454 миллиардов рублей, подчеркнул Мишустин. Премьер-министр добавил, что пенсионеры должны получить выплаты без дополнительных формальностей.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.