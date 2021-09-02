В Госдуме назвали условие для получения россиянами новых выплат
Российские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от государства, если индексация социальных выплат окажется ниже уровня инфляции. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в четверг, 2 сентября.
— Народ Российской Федерации принял основной закон, в соответствии с которым индексация всех социальных выплат должна проводиться не реже чем раз в год, и не ниже, чем уровень инфляции. Если какая-то из социальных выплат будет ниже уровня инфляции, будет точно введена дополнительная помощь, — рассказала парламентарий.
Она подчеркнула, что пенсия в стране повышается каждый год в среднем на тысячу рублей, что позволяет компенсировать инфляцию. Но пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты, если индексация окажется ниже уровня инфляции, приводит слова Бессараб Nation News.
30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Он уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры.
Всего на выполнение предложения президента будет выделено более 454 миллиардов рублей, подчеркнул Мишустин. Премьер-министр добавил, что пенсионеры должны получить выплаты без дополнительных формальностей.
24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.