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Реверсивную полосу ликвидируют на Волгоградском проспекте в Москве

Анастасия Колоскова

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Реверсивную полосу ликвидируют на Волгоградском проспекте в Москве
Фото: Анна Быкова

Реверсивная полоса на Волгоградском проспекте будет отменена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в четверг, 2 сентября.

— На участке от ТТК до Люблинской улицы будет обычное двустороннее движение. Мы использовали лишнее пространство и увеличили число полос — теперь их по 4 в каждую сторону вместо прежних 3, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В пресс-службе отметили, что разрешенная скорость на данном участке, как и на всей протяженности Волгоградского проспекта, составит 60 километров в час. Это сделано для снижения аварийности.

Новая разметка появится на проезжей части до середины сентября.

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