Более 1700 семей получили помощь при переезде по программе реновации в САО

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В Северном административном округе (САО) помощью при переезде в дома, построенные по программе реновации, воспользовались свыше 1700 семей. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Всем участникам программы реновации предоставляется бесплатная помощь при переезде. В Центрах информирования по переселению и посредством суперсервиса жители могут заказать услуги грузчиков и транспорт для переезда. Так, в Северном округе Москвы из 1969 семей, получивших новые квартиры, этой опцией воспользовались 1756 новоселов, — рассказал Сергей Левкин.

В САО в программу реновации включено 514 домов, в которых проживает 109 тысяч жителей. Общая площадь квартир составляет более 1,7 миллиона «квадратов». В округе подобраны 65 «стартовых» площадок для организации волнового переселения граждан.

Кроме того, на территории округа построят около 50 социальных объектов, включая детские сады, школы, поликлиники и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.