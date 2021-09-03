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Си Цзиньпин: Отношения России и Китая демонстрируют огромный потенциал

Илья Ашуров

Политика
Си Цзиньпин: Отношения России и Китая демонстрируют огромный потенциал
Фото: Сайт президента России

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения между Россией и Китаем имеют огромный потенциал. Соответствующее заявление глава китайского государства сделал во время видеообращения на открытии пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября.

— Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху демонстрируют мощную динамику и огромный потенциал, — цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.

До этого на ВЭФ была затронута тема отношений между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин назвал нынешнюю ситуацию в отношениях с Украиной ненормальной и выразил надежду на ее скорое улучшение.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности присутствия украинского президента на ВЭФ, Путин заявил, что надеется: такой день когда-нибудь наступит.

Также 3 сентября Путин на ВЭФ назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По его словам, обе страны заинтересованы в абсолютной нормализации отношений, «имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества».

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