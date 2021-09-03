Мину времен ВОВ обнаружили в ходе ремонтных работ на востоке Москвы

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Россия, Москва, Носовихинское шоссе Карта всех событий

В ходе ремонтных работ на востоке столицы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

— На месте дежурят наши сотрудники, организован отвод транспорта, съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На место происшествия вызваны экстренные службы.

Похожий случай произошел в начале августа. Снаряд времен ВОВ нашли в поселке Краснознаменском городского округа Щелково. Силы министерства обороны планировали ликвидировать снаряд 6 августа.

До этого, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщили, что на юго-востоке столицы обнаружили боевой снаряд времен ВОВ. По словам собеседника «ВМ», боеприпас нашли на стройке в квартале Грайвороново, 90а (район Текстильщики — прим. «ВМ»).

14 июля аналогичную находку обнаружили на стройке на юге Москвы. Снаряд был найден на строительной площадке на улице Мелитопольской.

Несколькими днями ранее, 4 июля, снаряд был найден в подмосковном селе Теряеве Волоколамского городского округа, сообщали в ГУ МЧС России по Московской области.