Мужчина украл бутылку элитного алкоголя из магазина в Москве

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Россия, Москва, Комсомольский проспект, 34 Карта всех событий

Неизвестный мужчина украл бутылку алкоголя за более чем 15 тысяч рублей из столичного магазина. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пятницу, 3 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 24 августа в магазине по адресу Комсомольский проспект, дом 34. В торговый зал зашел мужчина, который украл из магазина бутылку элитного алкоголя.

Стоимость украденного спиртного напитка без учета НДС составляет 15 244. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В июле неизвестный вынес из магазина в центре Москвы бутылку элитного алкоголя, стоимость которой оценивается более чем в 250 тысяч рублей. До этого мужчина вынес 18 банок тушенки из магазина на юго-востоке Москвы. Позднее участковый полиции задержал злоумышленника.

Также в июле столичные полицейские задержали двух приезжих молодых людей по подозрению в краже шампуня для волос. Мужчины украли средства гигиены из помещения магазина самообслуживания на улице Маршала Голованова. Сумма ущерба составила более 3000 рублей.