Психолог назвала качества женщин, которые отталкивают мужчин

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Блогер и психолог Вероника Степанова рассказала о женщинах, которые отталкивают мужчин.

— Самое первое, что раздражает мужчину — это тяжесть в отношениях. Человеку должно быть легко и приятно. Есть такие вещи как претензии, которые девушка без конца выдвигает, обиды, и из-за этого воздух становится вязким, из этого тугого пространства хочется сбежать. «Почему опоздал? Почему не позвонил? Зря ты так сделал…». Особенно плохо, когда это происходит на первых этапах. Туда же сцены ревности относятся, — рассказывает психолог в новом ролике на своем YouTube-канале.

Психолог также называет грубость, нахрапистость, быдловатость, излишнюю инициативность и перехватывание инициативы:

— «Так, мы сюда сядем, это закажем, а ты посиди помолчи». Да, есть такие пары, в которых все перевернуто наоборот, но в классических отношениях все-таки это не есть здорово: брать активно, грубо, жестко и властно продавливать. Часто это бывает из-за волнения, например, девушке рот не заткнуть, она говорит и говорит или становится от тревоги грубой. И это может проявляться только в стрессовых ситуациях, — поясняет специалист.

Мужчинам не нравится, когда его пассия «стреляет глазками».

— За счет этого девушка хочет как-то самоутвердиться, показать партнеру, что она привлекательна для других, но партнера это очень раздражает, когда она на свидании ним начинает с кем-то переглядываться, хихикать, созваниваться. Это неприятно и может злить, бесить и раздражать. Это можно делать, но только чтобы простимулировать отношения.

Также, по словам психолога, мужчин раздражает, когда женщина при нем начинает себя унижать и говорить о своих недостатках.

— Может раздражать такая черта как принижение себя: «Я такая страшная, я прыщавая, не смотри на меня, я не умытая, я толстая». Никогда себя ругать в общении с мужчиной не нужно, напротив, лучше себя нахваливать. Не много, дозировано. Вам кажется, что должно последовать противопоставление, но мы таким образом внушаем мужчине, что это правда, — считает Степанова.

В отношениях психолог не рекомендует постоянно негативить и быть в подавленном настроении. С таким человеком тяжело не только мужу, но и всем близким. Не стоит забывать и про внешний вид: он должен быть опрятным, а в качестве парфюма лучше использовать ненавязчивые ароматы.

Ранее Вероника Степанова объяснила, почему некоторые мужчины исчезают после первого свидания.