Подростки на самокатах незаметно обокрали женщину с ребенком в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Вековая улица, 10 Карта всех событий

Подростки на самокатах украли дорогой мобильный телефон у женщины с ребенком в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пятницу, 3 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Женщина с ребенком возвращалась из детского сада по адресу Вековая улица, дом 10. По дороге домой мимо матери проехали два подростка в возрасте около 12-14 лет на самокатах. В этот момент женщина почувствовала небольшой толчок в правый бок, но не предала ему значение.

Однако спустя некоторое время женщина обнаружила отсутствие своего мобильного телефона, который она держала в заднем правом кармане брюк. Материальный ущерб оценен на общую сумму 75 тысяч рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

31 августа пожилой мужчина похитил сумку с телефоном на юго-востоке Москвы. Позднее подозреваемый был задержан на Волжском бульваре. Им оказался 60-летний безработный москвич. На допросе злоумышленник признался в преступлении и рассказал, что продал украденное, а затем потратил деньги.

В июле неизвестный украл из магазина в центре Москвы бутылку элитного алкоголя, стоимость которой оценивается более чем в 250 тысяч рублей. До этого мужчина вынес 18 банок тушенки из магазина на юго-востоке Москвы. Позднее участковый полиции задержал злоумышленника.