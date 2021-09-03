Около «Москвы-Сити» опрокинулась поливальная машина

Фото: пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги»

Поливальная машина опрокинулась в столице в Краснопресненском районе около делового центра «Москва-Сити». Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Отмечается, что за рулем коммунального транспорта находился водитель, которого увезли в медицинское учреждение после случившегося с подозрением на ушибы предплечья и головы.

Пострадавший рассказал, что другой автомобиль подрезал поливальную машину, из-за чего он не справился с управлением и опрокинул транспортное средство.

В Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы» добавили, что по факту произошедшего сотрудники проводят проверку.

В пятницу, 3 сентября, в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы рассказали, что в ходе ремонтных работ на востоке столицы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Из-за этого на транспортном участке ограничили движение. Также на место выехали экстренные службы.

Также в пятницу, 3 сентября, пресс-служба ГИБДД по Москве отметила, что сотрудники ведомства задержали 952 транспортных средства с начала года, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника.